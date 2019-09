Camilla fra Namsos kåret til Norges hyggeligste håndverker

NAMDALSAVISA

OSLO: «Norges Hyggeligste Håndverker» er et initiativ fra håndverkerbransjen for å skape større stolthet og engasjement for håndverksyrkene. Engasjementet i år har vært stort, og juryen fikk en vanskelig jobb med å peke ut den aller hyggeligste blant 21 finalister.