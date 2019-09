God blanding av stikk og skøy

NAMDALSAVISA

GRONG: En ting er å stå på scenen på sitt lokale forsamlingshus, med et feststemt publikum av kjentfolk i salen. Noe helt annet er å stå på scenen i et profesjonelt kulturhus, med strammere rammer, et mer «sterilt» miljø og et publikum som forventer å få underholdning for pengene.