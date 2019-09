Nå har den lille kjempen fått sin egen vals

NAMDALSAVISA

FOLDEREID: – Kystkvinner flest for rundt to hundre år siden var robuste og gjorde det meste. Når mannen var på fiske, var de heime og gjorde alt annet. Fødte unger, stelte i fjøs, laget mat og holdt familien i hop. Men det var noen av kvinnene som var litt annerledes. Ei av dem var Sjø-Sara, fortalte Kjellrun Asgard som i helga var invitert til Foldereid for å fortelle om nettopp Sjø-Sara.