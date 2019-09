Simen fortsatt ubeseiret etter hardtslående kveld i Kolstad Arena

NAMDALSAVISA

TRONDHEIM: I ringen møtte namsosingen Samo Jangirov fra Sverige i kveldens tredje proffkamp. Det skulle vise seg å bli et tøft oppgjør, for svensken var god til å forsvare seg. Dermed måtte alle seks runder gås før Nysæter vant på poeng over mannen som nå har fire proffseire og tre tap i sin karriere.