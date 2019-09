Samler inn til forskning

NAMDALSAVISA

GRONG: Demens er en sykdom som rammer stadig flere. I Grong har det etter hvert blitt en tradisjon at 10. klasse stiller som børsebærere for å samle inn penger til denne saken. – Aksjonen foregår denne uka. Ungdommene vil gå fra hus til hus i så mye av kommunen som vi rekker over for å samle inn penger, forteller lærer Tone Lona.