– Vi sparer livet av oss

KOLVEREID: Det er ingen tvil om at Mads Gilbert, klinikkoverlege og professor i akuttmedisin, kan trekke et publikum. Og med et foredrag med navn «På død og liv: kort eller lang responstid» engasjerte han tydelig mange da salen i Nærøy kulturhus var nesten fullsatt mandag kveld.