Ove Løfsnæs kjøper NTS sine aksjer i AQS

NAMDALSAVISA

FLATANGER: Gjennom sitt selskap Fanøyskjæret AS, kjøper Ove Løfsnæs NTS ASA sin aksjepost på 23 prosent.

– Vi har kommet fram til en god løsning for begge parter. Vi kjenner hverandre godt, og skal fortsatt samarbeide, sier Ove Løfsnæs i ei melding.

Han mener at dette legger et fortsatt godt fundament for AQS.

– Etter et år med konsolidering av organisasjon og drift etter fusjonen i juni 2018, er vi nå inne i en periode med vekst og akseptabel lønnsomhet. Denne utviklingen tar vi sikte på å fortsette i de kommende periodene. Vi skal fortsatt være en viktig aktør i næringslivet i Namdalen og i havbruksnæringa i Norge, og vi rigger oss for videre satsing, sier han.