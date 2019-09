NAMDALSAVISA

Mandag 16.09.2019 hadde LHL Nærøy og LHL Vikna besøk av Mads Gilbert Han er spesialist i anestesiologi og klinikkoverlege ved Akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Dette under et allmøte hvor blant annet responstiden for ambulansene i distriktene var et viktig tema. . Mads Gilbert er en flink lege og foredragsholder. Han forteller levende engasjert fra sin hverdag i nord, og det var slett ikke vanskelig å trekke likheter med situasjonene der til vårt distrikt i Ytre Namdal.

Klar tale fra Mads Gilberg i Nærøy kulturhus – Vi sparer livet av oss – Det offentlige helsevesenet og ambulansetjenestene er under angrep, og må forsvares, sa Mads Gilbert, som beskrev kvelden på Kolvereid som en festaften i livets tjeneste.

Dette er en sak som opptar oss som har avstander til sykehusene. Vi blir jo litt skyvd under en stol i debatten om plassering av ambulansestasjoner /sykebiler. Vi er da mennesker med like stort behov for hjelp den dagen vi ringer 113 som de i storbyene. Vi vil også ha ambulansen og legen på døra innen 12-15 minutter.

Det er langt fra Borgan i vest og Heimsnes i øst, Salsbruket i sør og Hiller i nord til Rørvik ambulansestasjon. De samme utfordringer gjelder for de som bor på Terråk og Bindalseidet. Leka har utfordringer med fergeforbindelse og utrykningstid. Er klar over at det ikke kan stå en ambulanse i hver bygd, men ikke la penger bestemme hvem som skal overleve en kritisk situasjon.

Vi annonserte i begge våre lokalaviser, plakater satt opp på butikker rundt om, eposter sendt, telefoner ringt, journalister ble kontaktet, Facebook fikk plakaten og informasjon om møtet på flere sider, deriblant Godt Valg, som vi anser som politikernes møteplass for tida.

Vi hadde invitert ordførere (sittende og mulige påtroppende) og politikere fra kommunene rundt oss, rådmenn, helsesjefer, ambulansepersonell, AMK-sentralen, fylkesadministrasjon og mange flere.

Skuffelsen ble vel bare større etter hvert som datoen for møtet nærmet seg, og tilbakemeldinger fra de inviterte ikke dukket opp. Joda, noen var flinke og svarte raskt, tusen takk for det! Vi håpet at de som ikke svarte ville komme, dere veit «den som tier samtykker».

Det kom mange folk, ambulansene var representert, brannvesenet, helsepersonell kom, ordfører fra Røyrvik, nyvalgt påtroppende ordfører på Leka, men hvor var de nyvalgte i Nærøysund? Sikkert fortsatt i «valgbobla».

Til dere som kom, tusen takk for at dere gjorde at møtet vart flott.