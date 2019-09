Bruker 30 mill. for å håndtere kloakken

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Det er utredet alternative plasseringer, men det mest aktuelle er for tida Korsnesodden, øst for kommunesenteret. Planleggerne er imidlertid fullt klar over at alternativet kommer i konflikt med en flyttelei for rein. Representanter for reindriftsnæringa og kommunen gjennomførte derfor nylig ei befaring i området.