Naboer krever svar, kommunen ønsker fortgang, mens utbygger hevder alt går som planlagt

NAMDALSAVISA

RØRVIK: – Prosjektet med å lage en tomt har nå pågått i over 30 måneder, mer enn to år lengre enn hva jeg som nabo er blitt informert om, skriver Gunnar Hemming i et svar til en høringsutalelse sendt fra kommunen angående justeringer i Nærøysund panorama-prosjektet.