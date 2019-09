Ny rådmann tilsatt i Grong

NAMDALSAVISA

GRONG: Det opplyser ordfører Skjalg Åkerøy til NA etter kommunestyrets behandling torsdag kveld.

– Vi har tilsatt Bjørn Ståle Aalberg som rådmann, sier han.

Aalberg er i dag assisterende helse- og omsorgssjef i Indre Fosen kommune.

Tidligere har han blant annet jobbet som assisterende rådmann og kommunalsjef helse i Leksvik.

Som førstereserve er Eivind Brøndbo fra Snåsa plassert, mens Ola Agle er andrereserve til stillinga, dersom Aalberg ikke takker ja.

– Hva skjer videre?

– Han har fått tilbud om stillinga, og vi skal i forhandlinger med ham, sier Åkerøy.

– Målsettinga er å ha på plass ny rådmann 1. januar, legger han til.

Tidligere i år ble det kjent at Svein Helland slutter som rådmann i Grong 1. desember – 31 år etter at han tiltrådte stillinga.

– Jeg har sagt opp og går over i pensjonistenes rekker. Jeg har hatt en fantastisk arbeidsplass, men nå er det på tide å overlate plassen til en annen, sa Helland til NA 28. mai.

Av landets over 400 rådmenn er Svein Helland nummer to på lista over lengst ansiennitet.

Men nå får han avløsning.