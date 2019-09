NAMDALSAVISA

LIERNE: Kvelifjellet var nemlig pyntet i hvitt i morgentimene fredag.

Det bekrefter bildet som Bengt Steinar Nordbakk har sendt til NA.

Trøsten - hvis det kan brukes et slikt ord i et slikt tilfelle - er at snøen neppe blir liggende spesielt lenge.

For i dag er det regn, regn og atter regn som preger værvarselet over hele Namdalen.