NAMSOS: Sykdom er ifølge grunneieren årsaken til at et almetre fredag falt over strømlinje på Spillumvegen.

Mannskap fra Namsos kommune var raskt på stedet og fikk fjernet treet, og hendelsen skal etter det NA erfarer ikke medført strømbrudd i området.

Det var heller ingen som kom til skade i forbindelse med trefallet.