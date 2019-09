Løp inn til andreplass i Oslo Maraton: – Bra for en mosjonist

NAMDALSAVISA

OSLO: Løperen fra Namdal løpeklubb satte høy fart fra første meter, og da fem-kilometersstreken ble nådd var han lagt foran sin gamle personlige rekord. Selv fryktet han at det gikk litt vel fort i starten.

- Jeg måtte jobbe for å holde farten oppe gjennom hele løpet. Derfor ble det viktig for meg å stabilisere farten og ikke ta i for mye. Det greide jeg heldigvis bra, og jeg var aldri i fare for å gå på en skikkelig smell, sa Namdal-løperen som fullførte løpet på tiden 0:29:43.

Dhaqabi var i mål cirka tjue sekunder etter Weldu Negash Gebretsadik, som tok førsteplassen. Tredjeplassen gikk til Eivind Øygard.

Dhaqabi sa etter målgang at han brukte lørdagens ti-kilometer som oppvarming til Lidingøloppet - et 35 kilometer langt terrengløp som arrangeres i Gøteborg i neste helg.

- Jeg har en femteplass der fra før, og i år er målet å løpe endre bedre. Formen skal være bra for en mosjonist, humrer han.

Mosjonstakter var det i midlertidig ikke over Dhaqabi da han løp inn til andreplassen. Totalt deltok over 20.000 i Oslo Maraton.