Vær så snill – gi de unge muligheten

NAMDALSAVISA

Når Lierne, Snåsa og Grong slår i gang seriespillet med alle tiders kampdag i Gronghallen lørdag, er det forhåpentligvis starten på et nytt namdalsk volleyballeventyr.

Et eventyr som, hvis kortene spilles riktig, har alle muligheter til å ende i eliteserien.

Samlingslag

Rankingturneringa i Steinkjer i helga ga ei suveren opptakt til seriestarten kommende helg, med de tre nevnte lagene blant de fem beste.

Det er mange, mange år siden det har vært knyttet så mye spenning til ei serieåpning i volleyballens 2. divisjon, om noen gang, som foran helgas kamper:

Vil Liernes eliteerfaring bli utslagsgivende til slutt? Vil Grongs ungdommelige pågangsmot trumfe all erfaring? Eller vil kombinasjonen erfaring/lovende ungdommer gjøre at årets 2. divisjon igjen tilhører Snåsa? De vant i fjor, men takket nei til opprykksmuligheten.

Selv om rivaliseringa mellom disse tre lagene vil gi mye energi – og ikke minst mye moro – i årets seriespill, er det imidlertid ikke på banen de viktigste «kampene» skal spilles i vinter.

Det er derimot på styrerommene, der framtida for namdalsk (topp)-volleyball skal meisles ut.

Første serve er slått

Det første møtet har vært. Lierne bød inn Snåsa, Grong og Grong vgs. til et sonderingsmøte allerede før Lierne takket nei til plass i 1. divisjon i vår.

Selv om det stort sett bare ble løselig prat uten at noe endelig ble bestemt der, var den første serven slått mot et bredt samarbeid på tvers av klubbene. Med formål om og samles om en felles klubb som kan løfte nivået ytterligere.

Viktig grunnlag

Utgangspunktet for at prosjektet «samling» skal lykkes er det aller beste:

* I alle klubber har det vært ei positiv innstilling til å gå videre med diskusjon om temaet.

* Allerede før Lierne debuterte i eliteserien i fjor, tok trenerne John Arne Vestnor og Morten Fjerstad til orde for at framtida lå i et samarbeid på tvers av klubbene. At Lierne har vært laget som har trykket mest på for å få fortgang i prosessen, har derfor ikke vært som et resultat av nedrykket.

* Grong, Lierne og Snåsa har alle trenere med et brennende engasjement, og ikke minst; kompetanse. Det er for eksempel ikke mange 2. divisjonslag som kan skilte med å ha en av Norges mest meritterte trenere på sidelinja, som Lierne har i John Arne Vestnor.

Og med den iveren Vestnor har hatt for å få til samarbeid, ligger det nok i kortene at han også vil være aktuell for å bli med på et samarbeidslag – som trener.

... og det viktigste

Men det hjelper ikke verken med gode trenere eller klubber som vil, hvis man ikke har spillergrunnlag.

Og her er vi ved det som etter min mening må være nøkkelen i hele prosjektet; Grong videregående skole!

Der er det linje for toppidrett volleyball, og der er Morten Fjerstad en svært så anerkjent trener. For å holde oss til damesida i denne omgang, for jo; dette er et prosjekt som selvsagt skal favne begge kjønn, så er det ved skolen nå spillere med rik erfaring fra eliteserien med Lierne i fjor, og en rekke ungjenter som har volleyball som sin førsteidrett, og som trener mye for å bli så gode som mulig.

Summen av dette er at det knapt noen gang har vært så mange volleyballspillere på et så godt nivå, som det er nå i regionen; og like viktig: Det er spillere som har lært seg å trene, og som vil jobbe målbevisst for å nå sine mål.

Det er skapt en treningskultur i tre volleyballmiljøene og ved Grong vgs. som borger for ei lysende framtid.

Fortsatt tre lag

Om man blir enige om å samles rundt et felles mål (klubb), så tar vi slett ikke til orde for å legge ned volleyball som tilbud i de andre klubbene.

Snarere tvert imot.

For bak samlingslaget skal de andre klubbene fungere som farmerlag.

Når man så hva Lierne-prosjektet utviklet seg til gjennom målrettet satsing i fire sesonger, så er det ingen umulighet å se for seg et samlingslag i eliteserien eller 1. divisjon, med to farmerlag i 2. divisjon.

Så stor grunnmur er det i ferd med og bygges i namdalsk volleyball (med Snåsa) på jentesida nå. Og som nevnt; guttene følger etter.

Modningstid

Alle nye ideer, av et omfang som dette, må modnes og tenkes gjennom før de blir iverksatt. Jeg håper vinteren blir brukt godt, og at prosjektet gjør som frukttrærne ellers, og slår ut i full blomst til våren.

Når høsten så kommer og modningstida er over, skal volleyballen høste av ideen som er sådd.

Da vil resultatet forhåpentligvis være et fullmodent prosjekt som vil skape et volleyballeventyr som vil vare i lang tid.

Elitesatsing på heimebane

Bildet til denne artikkelen viser for all verden hvilken posisjon og grunnlag det er i Indre Namdal. Bildet er av Region Trøndelag sitt jentelag i regionmesterskapet sist vinter – bare ei av jentene var fra andre klubber enn Lierne, Grong og Snåsa.

Så vær så snill, ledere i Grong, Lierne og Snåsa: Gi disse jentene – og alle de lovende guttene som er i distriktet, muligheten for å bli toppspillere – på heimebane.

Det er nå vi har sjansen.

Grip den!