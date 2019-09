Person død etter togpåkjørsel

NAMDALSAVISA

STEINKJER: Alle nødetater rykket ut etter at en person er påkjørt av toget i Steinkjer tirsdag kveld.

Politiet meldte kl 21.30 at personen var alvorlig skadet, men en halvtime kom det melding om at personen er erklært omkommet.

Det er et tog fra Trønderbanen som kjørte på personen like sør for Steinkjer sentrum mellom Sørlia og Figga, skriver Trønder-Avisa.

Pressevakt Dag Svinsås i Bane Nor sier til avisa at passasjerene inntil videre vil bli sittende i toget, og at toget blir stående på stedet til det blir frigitt av politiet.

Klokka 22.00 ble det meldt at togpassasjerene fraktes bort av drosjer, og at ny konduktør skal være på plass i toget.