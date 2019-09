Nettserien «Nææært på Nærøysund» skal presentere ulike deler, bedrifter og personer i nykommunen

– At jeg får gjøre dette som mitt alterego er helt nydelig

Inne i et fjøs et sted i Namdalen finner vi Odin Jensenius stående midt i sauebingen. Her er han i full gang med å fortelle dyrene sine om det han har sett på oppdagelsesferd i Nærøysund kommune.