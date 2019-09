Norsk Revy har fått støtte til å lage grunnkurs for elever

NAMDALSAVISA

HØYLANDET: – Vi gjør det fordi vi ser at skolerevy er viktig for rekruttering til scenekunsten, både den profesjonelle og den på amatørnivå. Men, revyen er vel så viktig for samholdet blant elevene, og ikke minst den enkelte elev, sier daglig leder i Norsk Revy på Høylandet, Hanne Vilja Sagmo.