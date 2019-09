Hudlege bekymret: Går tom for behandling mot skabb

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Det som vi ser er at skabben som andre insekter lærer seg å bli motstandsdyktig. Jo mer vi bruker av disse midlene uten særlig grunn, jo mer lærer skabben seg til at dette er et middel den kan leve med, forteller Theis Huldt-Nystrøm, lege ved Hudpoliklinikken i Namsos.