Mattilsynet om sykdomsutbrudd hos hunder: Mindre smittefare enn antatt

Mattilsynet og Veterinærinstituttet mottar nå få meldinger om hunder med blodig diaré fra veterinærer, klinikker og andre, og antall sykdomstilfeller går tydelig ned. Det er også klart at alle sykdomstilfellene ikke kan settes i sammenheng med hverandre.

– Du må fortsatt kontakte veterinær hvis du oppdager symptomer på sykdom som kan trenge behandling, og du bør ringe veterinæren før du tar med deg akutt, alvorlig syk hund dit, sier Ole-Herman Tronerud, veterinær og seniorrådgiver i seksjon dyrehelse i Mattilsynet.

– Viser hunden din symptomer på sykdom, bør du uansett ikke la den hilse eller snuse på andre hunder på tur. Som vanlig skal du også plukke opp avføring etter hunden din og kaste det i en søppelkasse, sier Tronerud.

Trolig lite smittsomt

Mange av de meldte sykdomstilfellene er fra noen fylker på Østlandet, der hundetettheten også er stor. Veterinærinstituttet og Mattilsynet mener at flere hunder i dette området ville blitt syke dersom dette hadde vært en sykdom som smittet effektivt mellom hunder. Dette gjelder selv om hundeeiere har overholdt Mattilsynets råd til nå.

Veterinærinstituttet mener det er usannsynlig at det er én konkret fellesnevner mellom alle de registrerte tilfellene av hunder med blodig diaré. Det understrekes at utviklingen av sykdom sannsynligvis er det som kalles multifaktoriell, som betyr at sykdomsutviklingen skyldes flere sammenfallende faktorer. Noen av tilfellene kan også ha andre årsaker og ikke være en del av det vi oppfatter som et utbrudd.

– Så lenge vi var usikre på om dette var noe som smittet lett mellom hunder, var det å unngå nærkontakt mellom hunder det beste smitteforebyggende tiltaket hundeeier kunne gjennomføre. Å ikke gi et slik råd, ville vært svært uansvarlig, sier Tronerud.

Leter etter kilde

Så langt har bakterien Providencia alcalifaciens blitt påvist hos ca. 50 av hundene som har blitt syke med blodig diaré. Bakterien er også blitt påvist hos noen friske hunder, men i mindre mengde.

En del av prøvene fra syke hunder undersøkes videre for å se om det er et slektskap mellom bakteriestammene, altså om Providencia-bakteriene er nærmest identiske. Dette gjøres ved hjelp en metode som kalles helgenomsekvensering.

Analysearbeidet går inn i en ny fase

Veterinærinstituttet har de siste ukene mottatt store mengder prøvemateriale., som nå analyseres og undersøkes nærmere. Mange av undersøkelsene, for eksempel å undersøke slektskap mellom bakterier, er svært tidkrevende og det vil derfor ikke komme prøveresultater daglig i tiden fremover.

Veterinærinstituttet og Mattilsynet jobber videre med undersøkelser av bakteriens sykdomsframkallende egenskaper og søker systematisk etter mulige kilder.