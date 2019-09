Feiret at mudringa var ferdig med staselig åpningssermoni

NAMDALSAVISA

BOGEN: Under Bogen bru går den gamle ferdselsåra Valveita, som sto ferdig på slutten av 1880-tallet. I mange år har det vært et ønske om å åpne opp passasjen igjen, og fredag var det duket for åpningsseremoni for å feire at mudringsarbeidet nå er ferdigstilt – og at det på nytt er mulig å bruke veita mellom Årsethfjorden og Bindalsfjorden som ferdselsåre.