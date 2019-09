Nyopprykkede Grong imponerte da Lierne tok en knepen seier i Gronghallen

NAMDALSAVISA

Grong – Lierne (2-3): Publikum ble vitne til et heidundrende oppgjør mellom to jevngode lag da Grong og Lierne kjempet om tre poeng i Gronghallen lørdag. Nyopprykkede Grong klamret seg fast til et Lierne-lag med flere rutinerte spillere i troppen og holdt følge med gjestene helt til siste slutt.