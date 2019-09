Utforkjøring i Namsskogan

NAMDALSAVISA

NAMSSKOGAN: 15.35 fikk politiet en melding om at en lastebil hadde kjørt av vegen i Namsskogan, på E6 sør for Brekkvasselv. I meldingen ble det også opplyst at to personer hadde tatt seg ut av kjøretøyet og var oppegående.

Like før 16.00 melder ambulanse på stedet at personene er undersøkt, og de har ingen skader.

– Politiet er på veg nå, og det vil muligens bli noen trafikale utfordringer i forbindelse med berging av kjøretøyet. Dette kommer vi til å legge en plan på når de kommer fram, opplyser operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Stig Roger Olsen.