Drifta går som normalt etter bombetrussel mot Trondheim lufthavn

NAMDALSAVISA

STEINKJER: - Jeg kan bekrefte at vi har mottatt et varsel om bombetrussel mot Trondheim lufthavn. Jeg kan også informere om at saken er avklart og at det er normal drift ved flyplassen, sier pressevakt Nora Prestaasen i Avinor.

Tips om passasjer

Det var Adresseavisen som først meldte om saken etter at de like før klokken 13.30 fikk tips om at passasjerer i et fly ikke fikk gå inn i flyplassen på grunn av en bombetrussel.

Endrer ikke driften

Klokka 13.58 melder politiet at bombetrusselen kom via driftssentralen i Bodø. Trusselen var av en slik karakter at Avinor i samråd med politiet ikke endrer driften ved flyplassen.

Ifølge operasjonsleder Rune Brandmo ved Trøndelag politidistikt ble noen fly holdt igjen en liten stund før politiet ble koblet inn i saken. En del passasjerer på Værnes ble derfor orientert om bombetrusselen.

Ikke søk etter bombe

Politiet etterforsker nå saken. Foreløpig pågår det ikke noe aktivt søk etter noen bombe på flyplassen

– Vi har for lite konkret å gå på til å iverksette noe søk. Vi har dessuten noen navngitte moduskandidater som har gjort noe tilsvarende mot andre institusjoner i området, så vi undersøker om disse kan ha noe med trusselen å gjøre sier Brandmo.