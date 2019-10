Edgar Bøkestad til minne

NAMDALSAVISA

Så har det skjedd – Edgar Bøkestad har forlatt oss. Vi visste at det ville skje, men vi klamret oss til håpet om at «hans tid» enda ikke var over. Edgar var bindaling til fingerspissene. Til tross for at han tilbrakte mange år av sitt liv på Høvik utenfor Oslo så gikk han med dette evige suget i kroppen om at det var i Bindal han hørte hjemme. Vi er mange som har kjent det på den måten. Og at det var hit han skulle tilbake til var det ingen tvil om. Edgar arbeidet i mange år på matbutikken Bang i sentrum av Høvik – Norges første supermarked. I Bang-gården bodde han også i mange år sammen med sin Odveig og barna Unni og Carl Fredrik. Høvik var på den tiden et slags senter for bindalinger med utferdstrang, ikke minst takket være arbeidsplasser hos Fritdtjof Plahte.