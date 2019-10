Flytter inn på kjøpesenter etter 45 år i eget bygg: – Noen sjanser må man ta

– I utgangspunktet skulle vi gjerne vært her, men man må være framtidsrettet i denne bransjen, sier daglig leder Håkon Holand for sportsforretningen Johan Kr. Holand i Rørvik. 45 år etter at faren satte opp bygget, flyttes butikken inn i det nye Leiasenteret.