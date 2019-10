Egil Aslaks femte bok på bestselgertoppen

NAMDALSAVISA

I forrige uke ga Egil Aslak Aursand Hagerup fra Overhalla ut si femte bok, «I tilfelle dommedag – enkel beredskap for vanlige folk». Etter ei uke i bokhandelen, har salget gått over all forventning. Beredskapsboka gikk rett inn på førsteplass på bestselgerlista til Bokkilden.