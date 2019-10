Hovedtillitsvalgt for legene: – Aas sin avgang er en naturlig konsekvens av fraværende tillit

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Samarbeidsklimaet mellom Torbjørn Aas og legene i Helse Nord-Trøndelag har over tid gått fra å være anstrengt – til å bli uutholdelig. Aas har mislyktes med å skape forståelse for sin tankegang for organiseringa av sykehusene i nordre del av Trøndelag – og legene har gitt klokkeklare signaler på at de har vært uenige.