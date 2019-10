Inni butterdeigen finner du en deilig høstgryte med and og sopp

NAMDALSAVISA

Å pakke inn i butterdeig er en av mine favorittsysler på kjøkkenet. Beef Wellington er vel den mest kjente innpakkede retten, men hvis du vil smake på et større utvalg, skal du oppsøke brune puber i England. Der får du servert et mylder av forskjellige «pies» – langtidskokte gryter, mektige og rike, pakket inn i sprø deig. Det slår et glass med peanøtter til pilsen, for å si det sånn.