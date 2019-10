Nytt prosjekt skal løfte friidretten i fylket

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: Takket være utøvere som Ingebrigtsen-brødrene og Karsten Warholm har friidrettsinteressen eksplodert nasjonalt de siste årene, men i Nord-Trøndelag Friidrettskrets har de ikke merket noen effekt av den økte interessen.

– Nasjonalt har aktiviteten økt betraktelig, men jeg kan ikke si at folk har strømmet til klubbene våre, sier Ragnar Prestvik.

«Prosjekt 2022»

Styrelederen i Nord-Trøndelag Friidrettskrets tror han har forklaringa på årsaken til at interessen ikke har blitt større i kretsen.

– Det handler mye om hvordan man forvalter interessen som ligger der. En ting er å få folk interessert. Det andre er å holde på dem. Vi må klare å rigge klubbene slik at de kan ha gode tilbud og at de kan ta seg av dem som kommer opp. Der har vi nok en del ugjort, sier Prestvik.

Under Idrettens møteplass i Steinkjer siste helg i oktober holder flere av særidrettene sitt årlige høstmøte. I Nord-Trøndelag friidrettskrets kommer kretsstyret til å lansere «Prosjekt 2022». Her vil man drøfte en satsing inn mot junior og senior fram mot NM i Stjørdal i 2022.

– Vi ønsker å få styrket junior- og seniorsatsingen vår slik at flere fortsetter lenger med friidrett. På høstmøtet vil vi legge fram en idé for å se på om vi kan klare å bygge opp et høyere nivå og bedre deltakelse. Målet med en slik satsing er at vi skal mønstre sterkt under NM i Stjørdal i 2022. I tillegg må vi nok lage flere delmål, sier Prestvik.

– Har dere sett på kostnadene ved et slikt prosjekt?

– Det har vi ikke regnet på. Det er litt etter hvordan vi legger det opp. Vi ser kanskje for oss 2–4 samlinger i året, der det kanskje er klubbene selv som drifter det, sier kretslederen.

Tror på VM-utøver om få år

VM i Doha går i år uten en nordtrøndersk utøver. Sist gang en nordtrønder deltok i VM var Mona Holm i 2011.

Før den tid deltok Roar Hoff i innendørs-VM i 1994. Prestvik har god tro på at det snart vil være en nordtrønder med i et stort internasjonalt mesterskap igjen.

– Nå er det ikke alle 19-åringer som deltar i en VM-finale slik Jakob Ingebrigtsen gjør, men vi har flere kretsutøvere som er oppe i det nasjonale toppsjiktet. Vi som krets bør ha en ambisjon om at vi i løpet av to til fire år har utøvere som snuser på EM/VM/OL-deltakelse. I dag har vi fire-fem utøvere som fort kan klare det, sier Prestvik.

– Hva kreves for å ta de siste stegene?

– Man må trene riktig, holde seg skadefri og være målbevisst. I tillegg må vi jobbe for å ha gode treningsmiljø slik at utøverne får de rammevilkårene som kreves.