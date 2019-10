Ny rapport: Fortsatt lite laks som kommer tilbake til trønderske elver

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Mengden laks som hvert år kommer tilbake fra havet er mer enn halvert siden 1980-tallet, viser en statusrapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.

Midt-Norge er den regionen som har hatt størst reduksjon, både av smålaks og større laks.

Begrensninger på fiske gir bra med gytefisk

Til tross for at færre laks kommer tilbake fra havet, er det flere laks som gyter i elvene.

– Det har aldri vært registrert mer gytefisk i elvene enn nå, selv om laksen går tilbake. Det er fordi fisket er så redusert at det har kompensert for tilbakegangen, forklarer Torbjørn Forseth i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning, som nå legger fram oppdatert status for villaksen i Norge.

Noe bedring i Trøndelag

Laksebestandene i mange av de trønderske elvene har vært lave i flere år. I 2017 og 2018 kom det imidlertid noe mer laks tilbake til elvene i Trøndelag enn i årene før, og de fleste elvene nådde gytebestandsmålene sine.

At elvene når gytebestandsmålene betyr at de har nok gytefisk til at den naturlige kapasiteten til å produsere laksunger i elvene utnyttes.

I Namsen er situasjonen fortsatt bra, og det var en markant bedring i måloppnåelse både i Høylandsvassdraget og Sandøla. Gytebestandsmålene ble fortsatt ikke nådd i Ferga og Østerelva i Årgårdsvassdraget. I Aursunda har også situasjonen vært vanskelig noen år men det har vært en positiv utvikling etter 2014 og i 2018 ble gytebestandsmålet nådd med god margin.

Effekter av stor oppdrettsaktivitet

Reduserte laksebestander skyldes både menneskelig aktivitet og lav overlevelse i sjøen.

– Rømt oppdrettslaks, lakselus og infeksjoner knyttet til fiskeoppdrett er de største truslene mot norsk villaks i dag, sier Torbjørn Forseth.

Rømt oppdrettslaks har den største påvirkningen, mens lakselus har den største risikoen for ytterligere skade. Elver nord i Trøndelag er i mindre grad påvirket av rømt oppdrettslaks enn elver i andre deler av landet. Imidlertid er det det er vist at villaksen i Namsen og Salvassdraget er genetisk påvirket av at rømt oppdrettslaks har gytt med villaksen i elvene.

Vitenskapsrådet konkluderer med at det ikke gjennomføres tilstrekkelige tiltak til å stabilisere og redusere disse truslene.

Det er bestander i Midt-Norge og Vest-Norge som er mest redusert, og negative effekter av lakseoppdrett har bidratt til dette.

– I Midt-Norge (fra Stad til Vesterålen) har den negative utviklingen fortsatt etter årtusenskiftet, og innsiget av laks i elvene har vært stabilt lavt etter 2009, forteller Forseth i ei pressemelding.

I denne regionen var det spesielt lite mellomlaks og storlaks i 2013 og 2014, noe som for de store elvene i Trondheimsfjorden ble knyttet til høyt smittepress fra lakselus i 2011 og 2012. Innsiget av de store laksene har økte noe igjen i de senere år.

Vannkraftregulering og pukkellaks

Vannkraftregulering og andre fysiske inngrep reduserer laksebestandene og er store trusler.

– Det er stort potensial for gjøre flere tiltak i kraftindustrien for å bedre forholdene for laks i forbindelse med slike inngrep, sier Forseth.

Pukkellaks er en ny, stor trussel mot villaksen. Det er behov for nasjonale og internasjonale tiltak for å redusere risiko for skade på villaks.