Konsulentregning på 1,2 millioner kroner

NAMDALSAVISA

LEVANGER/NAMSOS: Tidlig i 2017 – etter et knapt år som sykehusdirektør – hadde Torbjørn Aas for lengst innsett at økonomien i helseforetaket ikke var bærekraftig på lengre sikt. Uten innsparinger i størrelsesorden 60–70 millioner årlig, ville det verken være mulig å drifte eller investere som planlagt.