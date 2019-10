Lærer tilkjent erstatning

NAMDALSAVISA

GRONG: I dommen fra ankesaken i lagmannsretten er Rognerud tilkjent erstatning for lidt økonomisk tap med 400.000 kroner, samt totalt 600.000 kroner i saksomkostninger fordelt på saken i tingretten for et knapt år siden, og ankesaken i lagmannsretten tidligere i høst.