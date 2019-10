Populær nykommer

NAMDALSAVISA

RØYRVIK: – Vi er veldig fornøyd, og deltakelsen var over all forventning. Nå håper vi bare at enda flere blir fristet til å ta runden rundt Vekterklumpen sammen med oss neste år, sier en Bodil Haukø som var med og arrangerte «Vekterklumpen Rundt» søndag.