Ekte oppmerksomhet den fineste gaven man kan få og gi

NAMDALSAVISA

Gi tid er temaet på årets Verdensdag for psykisk helse som markeres verden rundt den 10. oktober. Formålet er å rette fokus på vår psykiske helse, som er det som gjør oss i stand til å være den vi er og takle hverdagen.

De aller fleste vil kanskje allerede nå tenke på for liten tid, alle er så travle. Opptatte med sitt. Nettopp derfor burde di aller fleste av oss å gi litt ekstra tid denne dagen, og dagene som kommer. For tiden er ikke nødvendigvis minuttene og timene. Det er også å vie oppmerksomhet, å vise interesse, se hverandre og det å være tilstede.

Tiden er for oss alle verdifull, noe vi ikke kan sette en prislapp på. Og de aller fleste av oss opplever nok at vi har for lite av den.

Som frivillig i samfunnet i rundt deg er du med på å vie oppmerksomhet og se noen som kanskje behøver å bli sett. Som frivillig kan du gjøre en forskjell i nærmiljøet ditt.

Men du får selv også kjenne på gleden av å glede andre. Du får styrket psykisk helse ved å være en del av en gruppe som har mer fokus på andre enn seg selv. Akkurat som Christine Koth oppdaget for ett år siden etter å ha besøkt sanitetskvinnene på Orkanger og noe forundret lurte på hva i all verden som gjorde at de var så fulle av energi? Svaret var enkelt; de gjorde noe meningsfylt sammen, uten å ta betalt for det. De fikk gjøre en forskjell, gjøre verden til et litt bedre sted uten å tenke på seg selv.

Forskning viser også at personer som er aktive i organisasjoner gjennomgående har bedre helse og uttrykker større tilfredshet med livet enn de som ikke deltar i frivillig arbeid.

Bli derfor en frivillig og gi av din tid til glede for deg selv og andre! Og ikke minst; smil og se noen hver dag!

Det å gi av tiden sin noe av det fineste man kan gjøre. Har du råd til å la være – spør både Verdensdagen for psykisk helse og Sanitetskvinnene.