Innførte tabletter med narkotisk virkestoff – dømt til fengselsstraff

STEINKJER: Mannen i 30- årene forklarte seg i Inntrøndelag tingrett at han hadde kjøpt de aktuelle pillene som inneholdt alprazolam på internett. Det dreide seg om ei bestilling av 150 tabletter. Han forklarte at tablettene var til eget bruk og at han betalte 1.500 kroner for dem.