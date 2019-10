– Må vite hvordan det er tenkt før vi sabler det ned

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Vikna-ordføreren forventer at de lokale politikerne med forankring i regjeringa legger seg i selene og sier noe om hva de har tenkt å gjøre med kuttforslaget i statsbudsjettet. Terje Settenøy (Frp) sier til NA at han er på saken, men at han må vite mer før han kan si om forslaget er negativt.