Her er namdalske ildsjeler som skal hylles på idrettens hederskveld

NAMDALSAVISA

Her er en oversikt over kommunene som har nominert sine ildsjeler – med en kort begrunnelse:

Grong

Erlend Malmo, Grong IL

Erlend er en god representant for Trøndersk idrett, i over 15 år har han stilt opp for idretten i Grong både innenfor fotball og langrenn.

I mange år var han fotballtrener for aldersbestemte guttelag, og han er fortsatt aktiv som skitrener for juniorene i Grong IL langrenn.

Han har også sittet i ulike styrer og utvalg innenfor både langrenn og fotball, og har vært en av de fremste pådriverne for å få realisert utbyggingen av Bjørgan skianlegg.

Leka

Jan-Leo Fjeldstad, Leka IL

Jan-Leo var en av ildsjelene som fikk til lysløype på øya Leka i begynnelsen av 80-tallet. Løypa blir i dag mye brukt hele året. Han har vært aktiv i idrettsmiljøet på Leka i mange år. Har spesielt interesse for langrenn, har deltatt i Flyktningerennet i en årrekke og turrennet Marcialonga, men er også aktiv med løping og andre lokale mosjonsarrangement, og er et flott forbilde for våre barn og ungdom.

Han spiller i dag opp på dugnader når han blir spurt, og kjører opp skispor fra skole/barnehage til marka med en gang snøen har lagt seg, selv om hans barn forlengst er voksne.

Lierne

Frode Gåsbakk, Lierne IL

Frode Gåsbakk har gjennom mange år bidratt sterkt til idrettsaktiviteten i Lierne. Frode er et unikum innenfor det å hente inn sponsormidler og tilskudd, og han har vært en meget sterk bidragsyter for å legge til rette for at flere større idrettsanlegg er bygget og restaurert i kommunen. Dessuten har han helt siden ungdomstiden vært engasjert både med styreverv, treneroppgaver samt gjennomføring av idrettsarrangement både i Lierne IL og Sørli IL.

Namdalseid

Gunnhild Kaldahl, Namdalseid IL

Gunnhild Kaldahl er årets ildsjel i Namdalseid.

Har vært med i styret i NIL i mange år. Har vært trener og oppmann for mange lag og aktiviteter. Har stått i bresjen for å arrangere Eideleikan, friidrett, i mange år!

Har alltid hatt tanken om flest «mulig lengst mulig». Støtter alle sammen, og har alltid litt ekstra tid til de som trenger det mest. Er ikke lenger med i styret i NIL, men har likevel tatt på seg ansvaret for «early birds».

Nærøy

Geirid Else Holm, Kolvereid IL

Denne Ildsjelen har i snart ett tiår vært kasserer i hovedlaget og lagleder på håndball- og fotballag. Hun rekker også over vervet i arrangementskomiteen i SMN-Cupen på Kolvereid.

Røyrvik

Yngve Milli Herseth, Røyrvik IF

Vår Ildsjel har i mange år bidratt positivt i Røyrvik idrettsforening. Han har vært trener, dugnadsarbeider og vår representant i Steinfjellstafetten. Han møter opp på alle dugnader, er blid og positiv og et godt forbilde for dugnadsånden. Yngve er vår faste tidtaker og starter på skirenn. Han rekker også å rydde skiløyper og kjøre skispor.

Vikna

Lene Nygård, Rørvik IL

Begrunnelse kommer senere.

Namsos, Flatanger, Høylandet og Fosnes har foreløpig ikke nominert sine ildsjeler.