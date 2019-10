Røyrvik kommune la ut personnummeret til flere innbyggere på nettet

NAMDALSAVISA

RØYRVIK: Fra den offentlig tilgjengelige postlista til Røyrvik kommune kan vi eksempelvis se at konsesjonssøknadene på erverv av fast eiendom og egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom fra henholdsvis Per Eriksen og Jørn Bakken ligger fullt synlig på nett. Fullt personnummer er tilgjengelig for dem som måtte ønske å se det.