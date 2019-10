Ingen alvorlige skader etter personbil traff fjellvegg

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Klokken 09.37 fredag meldte politiet om ei trafikkulykke ved Mulstadvatnet på Kolvereid.

– En personbil har truffet fjellveggen. Ingen alvorlige personskader, skrev politiet på Twitter, før de la til at patrulje hadde kommet til stedet.

– Redusert framkommelighet på stedet. Bilberger på veg.

Like før klokken 10.00 opplyste politiet om at det var kun en person i bilen som hadde kjørt av vegen. Vedkommende ble tatt med til sjekk av ambulanse, og politiet oppretter sak på forholdet.

Klokken 10.40 forteller de at vegen er åpnet for trafikk, og at politiet er ferdig på stedet.