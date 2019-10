Kystfiendtlige høyrekutt

NAMDALSAVISA

Barn med behov for briller eller tannregulering må bidra i dugnaden for landets milliardærer, men ikke bare de: Kystens hverdagsslitere må også trå til. Høyreregjeringen fjerner nå støtten til fiskernes velferdsstasjoner, et kjært tilbud om klesvask, dusj, lett servering og en sosial møteplass for fiskere på små og mellomstore båter. På det sparer man en brøkdel av det en gjennomsnittlig tobakksarving i Oslo får alene i årlig skattegave fra samme regjering.

Verre er det med fjerningen av føringstilskuddet. Det er et målrettet angrep på næringsgrunnlaget for mange kystsamfunn. Ordningen er avgjørende for at Tromsø-bedriften Karls Fisk og Skalldyr skal fortsette å hente fisk fra mottak i Burfjord, Dypvik og Manndal, som nå risikerer å forsvinne. I Vikna varsler Rørvik Fisk at de må legge ned fem mottak, fra Brønnøysund til Vandsøya, som følge av fjerningen. Daglig leder Ragnvald Pettersen tror det kan bety kroken på døra for selve familiebedriften etter 92 års drift (Namdalsavisa 9. oktober)

Det er ikke bare arbeidsplasser på land som forsvinner. Fiskere med mindre båter, som er avhengig av å kunne levere til mottaksstasjonene, får ikke levert. Da gir det ikke mening å fiske for den kystnære flåten, og betydelige verdier blir ikke hentet opp. Det er altså snakk om et høyrepolitisk kinderegg - usosialt, distriktsfiendtlig og næringsfiendtlig på en gang – som det selvsagt er helt uaktuelt for Arbeiderpartiet å godta. Dessverre har høyreregjeringen nå flertall etter å ha slukt KrF, som tidligere har stoppet lignende forslag.

I budsjettsammenheng er det like fullt snakk om småpenger, og det skal komitebehandles før vedtak. Jeg oppfordrer derfor fiskere, lokalpolitikere og næringsliv langs kysten til å si så kraftig ifra at vi sammen får stanset de kystfiendtlige kuttene.

