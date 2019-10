Vår felles eiendom

NAMDALSAVISA

Svaret er «alt». Det betyr at pengene du legger igjen når du spiller Lotto og Flax i dag, kommer tilbake der du bor via neste års statsbudsjett.

Hvor da? Det beste svaret er egentlig «Litt overalt». Spillemidlene er lyd- og lysutstyr til musikkscener og øvingsrom over hele landet. Det er instrumenter til skolekorpset der du bor. Det er prosjektmidler til biblioteket, eller arrangørstøtte til sangkorets julekonsert. Det er midler til folkeakademiene i hele landet, støtte til lokale historiske spel og kirkeakademier.

Spillemidlene er finansiering av Antidoping Norge, Bordtennisforbundet, lys i lysløypa og knøttevant til treerfotball. Det er «Kom deg ut-dagen», Olympiatoppen og den lokale idrettskretsen. Det er en dag i klatreparken for barn med ADHD, det er sansehage for demente på sykehjemmet, det er barseltreff på tegnspråk, det er forskning på barns rettssikkerhet i asylvurderinger.

Spillemidlene er folka som leter etter deg når du er savnet, eller henter deg ned fra fjellsida der du sitter fast. De som kjemper for at du skal få god nok behandling, og de som byr deg mat og varme når du selv ikke har. Det er Røde Kors, Redningsselskapet, Norsk Folkehjelp, Norsk Luftambulanse, Kreftforeningen, Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon – for å nevne noen.

Spillemidlene er også idrettsanlegg og kulturbygg, ballbinger og klatrevegger, løyper i fjellet og DNT-hytter. Det er forestillingene i Den Kulturelle skolesekken. Det er Ungdommens Sjakkforbund, Indremisjonens Ungdom, Skeiv Ungdom og Fremskrittspartiets Ungdom.

Og mange, mange flere.

Neste år utgjør overskuddet fra Norsk Tipping over en fjerdedel av hele Kulturdepartementets budsjett. Det er takket være dere som velger å legge igjen lottokupongen eller tippelappen hos oss. Jeg skulle ønske alle var klar over hvor mye aktivitet, helse og trivsel dere er med på å skape.