Flere husstander var uten vann i Overhalla søndag

OVERHALLA: – På grunn av en vannlekkasje er det mange husstander mellom Ryggahøgda og Skogmo som nå er uten vann. Det pågår søk etter lekkasjen og feilretting så snart som mulig, skriver Overhalla kommune på sin heimeside.

Like før klokka 16 meldte kommunen at feilen var lokalisert, der det viste seg å være et brudd på vannledninga.

– Feilretting pågår, og vi håper alle husstander skal få tilbake vannforsyningen innen en times tid.

«Bruddet på vannforsyningen er midlertidig utbedret. Alle husstander (med to unntak) skal nå ha fått vannet tilbake. Bruddet på vannledningen blir endelig utbedret i morgen mandag.»

Det skriver Overhalla på sin heimeside klokka 17.15.