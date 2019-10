Elektrisk bilsalg

NAMDALSAVISA

Septembertallene for nybilregistrering av personbiler viser at 2019 ser ut til å bli svært likt 2018 når det gjelder antall biler. Til og med september er totaltallet 0,8 prosent bak fjoråret, som endte på snaut 148.000 biler, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikkens statistikk.