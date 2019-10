Nå har NA flest lesere på mobil

NAMDALSAVISA

NAMSOS: De nye tallene fra Mediebedriftenes landsforening viser vekst på 14 prosent for Namdalsavisa, som nå har 27.700 daglige lesere.

– Det er en økning på 3.400 daglige lesere siden forrige måling på vårparten, opplyser markedssjef Eva Meidal.

Det er antall digitale lesere som øker.

– Den største veksten kommer på mobil. Det er der vi har flest lesere for øyeblikket, opplyser Meidal.

I likhet med andre norske aviser opplever også NA nedgang på papir.

– Men nedgangen er ikke så stor som forventet, sier sjefredaktør Kim Riseth.

Han gleder seg over at NA har flere abonnenter nå enn på samme tid i fjor.

– Vi har 9.804 abonnenter, noe som er 255 flere enn i oktober 2018. Like gledelig er det å registrere at vi opplever bra utvikling på lesetid digitalt. Det betyr at våre abonnenter i snitt leser flere saker enn før daglig og at de bruker mer tid per sak, sier Riseth.

Her en oversikt over utviklinga for andre aviser i Trøndelag:

Det totale antallet lesere av Trønder-Avisa har økt fra 50.200 andre halvår i fjor til 56.700 lesere i andre halvår i år.

Adressa har på ett år økt lesertallet med 11,2 prosent, og leses nå av 236.900 personer daglig.

Bladet, tidligere Stjørdalens blad/Malvikbladet, har en økning på 3,8 prosent i antall lesere det siste året, og leses nå av 19.200 personer.

En avis som går mot trenden er lokalavisa Innherred, som har mistet 5,2 prosent av leserne det siste året og nå leses av 18.100 personer.