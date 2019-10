Samarbeid som er gull verdt

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det starta som et eksperiment, og ni år etter første arrangement er Vrimmelfestivalen større enn noen gang. Etter ett år med planlegging er det klart for nok en Vrimmelfestival. Fra 21. oktober til 3. november blir det et stort og mangfoldig kulturtilbud til befolkninga i Midtre Namdal.