Slik gjør du bilen vinterklar

NAMSOS: Det er forsikringsselskapet If som kommer med rådene:

• Vask og polering: Lakken beskyttes mot salt og søle, og det blir enklere å vaske bilen gjennom vinteren. Polering beskytter også mot rustangrep på karosseriet.

• Batteriet: Kontroller spenningen på batteriet. Batteriet har normal levetid på tre til fem år, avhengig av type kjøring. Bilrekvisitabutikkene selger batteritestere fra noen hundrelapper og oppover. Mange bilverksted gjør også jobben på sparket uten at det trenger å koste så mye. Å investere i en enkel lader er også smart. Lader du opp batteriet én til to ganger i året, unngår du at batteriet plutselig er tomt.

• Olje: Sjekk instruksjonsboka om hvilken type olje som skal brukes til bilen din. Utfør service etter de anbefalingene som fabrikanten anbefaler. Ofte kan verkstedene tilby noe de kaller for «økonomiservice» som er en rimeligere service på biler eldre enn fem år. Bruker bilen din litt olje så kan det være lurt å ha en liten flaske med olje liggende i bilen til etterfylling.

• Silikonstift/-spray og låsolje: Smør dørlister med silikonstift, så unngår du at dørpakningene rives i stykker i kulda. Det bør gjøres før temperaturen nærmer seg minusgrader, eventuelt i et varmt garasjeanlegg. De fleste har fjernstyrt lås, men hvis du fortsatt låser opp bilen manuelt, kan du koste på deg litt låsolje for å unngå at låsen fryser.

• Vinterutstyr i bilen: En liten spade, snøkjetting og slepetau kan plutselig bli veldig nyttig. Det samme kan det være med startkabler også.

• Vindusviskere: På tide å skifte? Høsten og vinteren er ei tung tid for gummien i viskerbladene. Slitasjen avhenger mye av salting, snøforhold og andre vinterforhold, og ikke minst hvor mange ganger viskerne har vært fastfrosset i løpet av vinteren.

• Spylervæske: Spylervæsken skal tåle kulde. På ferdigblanda spylervæskeposer eller -kanner står det hvilken temperatur den tåler. Skal du på fjellet, eller om det er meldt sterkt kulde, kan du bruke spylervæske som tåler lavere temperaturer.

• Kjølevæske: Er det lenge siden kjølevæsken er byttet, kan frysepunktet ha blitt for lavt for en kald vinterdag. Følger du bilens serviceintervaller, er den sannsynligvis i orden. Er du usikker om kjølevæsken er i orden eller ikke, så ta kontakt med et bilverksted som kan kontrollere dette.

• Dekk: På vinterdekk er kravet minst tre millimeter spordybde, men det anbefales minimum fire millimeter på biler under 3.500 kilo.