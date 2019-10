Varsler storøvelse i Gryta fredag

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Fredag fra cirka klokka 09.00 på morgenen vil det bli gjennomført en større redningsøvelse på fylkesveg 17 ved Gryta i Namdalseid.

Dette vil påvirke trafikken på fylkesveg 17 i tidsrommet 08.00-11.30, men det vil være skilting og trafikkdirigering som ivaretar sikkerhet og trafikkavviklingen. Det må påregnes korte stopp i trafikken.

Det opplyser politiet om i ei melding.

– Redningsøvelsen gjennomføres for å øve samvirke og samhandling mellom de forskjellige etater og organisasjoner ved ekstraordinære hendelser, og har kommet i stand med bakgrunn i at Sykehuset Namsos ønsket å øve mottak av et stører antall pasienter, opplyser politioverbetjent og øvingsleder Rune Reinsborg.

Han forteller at øvelsen er lagt til et område som vil gi deltakerne utfordringer med tanke på organisering og logistikk.

– Scenario vil være storulykke på veg, der også redning på sjø inngår. Totalt vil cirka 250-300 personer delta, opplyser Reinsborg.