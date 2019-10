Brillefint

NAMDALSAVISA

Barna våre er noe av det såreste og fineste vi har. De små, som ikke har stemmerett eller har et kommunikasjonsbyrå til å arbeide for seg. Det er denne gruppen som skal måtte betale regningen for regjeringens løfter i neste års statsbudsjett. Støtten til briller for svaksynte barn skal kuttes.

Barnehagebarn er aktive krabater. For de som bruker briller er resultatet at brillene blir ripete, slitt og noen ganger knust. Men kostnaden for familien har vært null. Vi har alle tatt regningen for brillene over skatteseddelen.

Noe av det fine i Norge er at vi har kjempet oss til et samfunn der vi alle har tilgang til en del grunnleggende tjenester og at vi betaler ulikt over skatteseddelen etter hvor høy inntekt vi har.

Regjeringens smålige kutt i tilskudd til briller vil ramme de aller minste barna i familier med anstrengt økonomi hardest. Barnehagebarn skal kunne leke fritt uten bekymring for om mor eller far klarer å erstatte knuste briller. Det har vært svakheter i dagens refusjonsordning for briller og forbedringer og innramminger kan være nødvendig. Men innstrammingen regjeringen foreslår er vi i Senterpartiet sterkt imot. Det er de minste barna i familier med moderat og lave inntekter som nå rammes hardest.

Hvis regjeringen er bekymret for økte offentlige utgifter er det ikke barn med dårlig syn som burde tas. Et tips fra meg er at regjeringen heller burde kutte i kostnadene i egne rekker, for vi har en regjering som har norsk rekord i antall politiske medarbeidere og som helt tydelig har svært dårlig gangsyn.

La barn leke fritt med brillene på!