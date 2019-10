Nedtur for Nysæter: Neste helgs planlagte kamp er avlyst

NAMDALSAVISA

– Jeg fikk beskjed på telefon på veg heim fra treningsleir i Manchester at den planlagte kampen min ikke blir noe av. Årsaken er at en av utøverne som skulle bokse er 41 år, og i Norge har man i teorien ikke lov til å bokse etter fylte 40 år. Som følge av dette måtte det søkes om dispensasjon for at utøveren skulle få bokse, og denne ble avslått. Dette gjaldt hovedkampen, og derfor ble hele stevnet avlyst. Dette er bare en av flere regler som vanskeliggjør muligheten til å arrangere mindre boksestevner i Norge, skriver namsosbokseren på sin blogg.